Mandanda, le baisser de rideau du Fenomeno

Comme trois autres champions du monde 2018 avant lui, Steve Mandanda a décidé de mettre un point final à sa carrière. Le temps file, celui des légendes et d'un gardien marquant du premier quart de siècle. La Ligue 1, l'OM et les Bleus s'en souviendront.

En octobre prochain, à moins d’un pépin, Mike Maignan deviendra le sixième gardien à avoir disputé le plus de matchs avec les Bleus. Il égalera son aîné, Steve Mandanda, 35 sélections en plus de quatorze ans de service en équipe de France. Pas plus. Après un été passé à voir revenir ses potes, le champion du monde 2018 tire sa révérence et rejoint Blaise Matuidi, Raphaël Varane et Adil Rami au soleil. « Au cours de la saison dernière, je savais que j’allais arrêter », raconte-t-il à L’Équipe . Serein.

Steve, Job well done

Avant d’arrêter à 40 balais, 555 matchs de Ligue 1 et une dernière en mai dans son stade, le Vélodrome, avec Rennes, Steve Mandanda a été le premier rempart du premier quart de siècle de celle qui n’était pas encore une Ligue de fermiers, qu’il a remportée une fois, en 2010. Ce grand gaillard a longtemps accompagné nos week-ends, les multiplex du samedi puis du dimanche. Il a terminé cinq fois meilleur gardien de Ligue 1 et trois fois vainqueur de (feu) la coupe de la Ligue.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com