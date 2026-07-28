Mancini et Ranieri arrivent pour sauver l'Italie

Nommé par chaos. Après l’arrivée avortée d’Andrea Pirlo en raison de ses liens avec un site russe de paris sportifs, l’Italie a déjà trouvé son remplaçant, et il connaît plutôt bien la maison. Giovanni Malagò a annoncé en conférence de presse que Roberto Mancini reprenait les rênes de la Nazionale , trois ans après l’avoir quittée pour rejoindre l’Arabie saoudite.

Un vent de fraîcheur, donc. Absolument pas. Il ne faudrait toutefois pas oublier que Mancini était à la tête de la sélection sacrée à l’Euro 2021. Mais aussi de celle qui a vu Aleksandar Trajkovski la crucifier à la 92 e minute, avant de dire adieu au Mondial qatari. Même si, en Italie, rater la Coupe du monde est désormais devenu une habitude.…

MJ pour SOFOOT.com