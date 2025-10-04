 Aller au contenu principal
Manchester United se remet la tête à l'endroit, Arsenal met la pression à Liverpool
information fournie par So Foot 04/10/2025 à 18:16

Manchester United se remet la tête à l'endroit, Arsenal met la pression à Liverpool

Manchester United se remet la tête à l'endroit, Arsenal met la pression à Liverpool

Accrochez-vous à votre siège, vous pourriez ne pas y croire !

Manchester United a gagné un match ! Manchester United n’a pas pris de but ! Mason Mount et Benjamin Šeško ont marqué ! Hop le triple kamoulox. Vainqueur de Sunderland (2-0) , le triple champion d’Europe s’est remis sur pied à domicile . Mount et Šeško se sont donc offert une réalisation chacun, le premier après un bel enchaînement et un bon service de Bryan Mbeumo, le second en renard des surfaces. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Senne Lammens était titulaire dans les buts et n’a pas eu à aller chercher au fond de ses filets, bien aidé par les trois petits tirs cadrés adverses, même s’il s’est signalé d’une belle intervention en fin de rencontre.…

JF pour SOFOOT.com

