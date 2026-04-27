Manchester United se rapproche de la C1 en battant Brentford

Manchester United se rapproche de la C1 en battant Brentford

Manchester United 2-1 Brentford

Buts : Casemiro (11 e ) et Sesko (43 e ) pour les Red Devils / Jensen (87 e ) pour les Bees

Manchester United n’est plus très loin de la Ligue des champions . Les Red Devils se sont imposés lundi soir en clôture de la 34e journée de Premier League à domicile contre Brentford (2-1). Trois points qui confortent leur place sur le podium, tandis que Bruno Fernandes se rapproche plus que jamais d’un incroyable record grâce à sa 19e passe décisive.…

LL pour SOFOOT.com