Manchester United se rapproche de la C1 en battant Brentford
Manchester United 2-1 Brentford
Buts : Casemiro (11 e ) et Sesko (43 e ) pour les Red Devils / Jensen (87 e ) pour les Bees
Manchester United n’est plus très loin de la Ligue des champions . Les Red Devils se sont imposés lundi soir en clôture de la 34e journée de Premier League à domicile contre Brentford (2-1). Trois points qui confortent leur place sur le podium, tandis que Bruno Fernandes se rapproche plus que jamais d’un incroyable record grâce à sa 19e passe décisive.…
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