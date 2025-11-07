Manchester United règne sur le mois d'octobre en Premier League
Yes Sir !
Le mois dernier, Manchester United s’est remis la tête à l’endroit après un début de saison poussif caractérisé par de nombreux points laissés en route. Avec trois victoires en autant de matchs, dont une de prestige sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool (1-2), les Red Devils ont connu leur meilleure série de victoires depuis l’arrivée de Rúben Amorim, il y a un an. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer