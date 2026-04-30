Manchester United prolonge un joueur grâce à Michael Carrick
Nous Ç Mainoo. Manchester United a officialisé la prolongation de contrat de Kobbie Mainoo , son milieu de terrain, ce jeudi. L’international anglais de 21 ans, formé au club, a signé un nouveau bail qui prendra fin en 2031 .
Kobbie Mainoo, forever United ✍️❤️…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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