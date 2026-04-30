Canal+ frappe un grand coup en Belgique

Gros coup de froid pour les producteurs de La Reine des neiges . Le média DH annonçait, il y a quelques jours, que l’intégralité des matchs de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue Conférence, seront diffusés sur Disney+ en Belgique à partir de 2027 . Finalement, c’est Canal+ qui remporte l’appel d’offres pour la retransmission des rencontres européennes sur le sol des Diables Rouges .

« Pour la première fois, 100 % de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League en Belgique. Pour 4 saisons jusqu’en 2031 » , écrit Maxime Saada, le directeur général du groupe Canal+ , sur son compte X, jeudi matin.…

CT pour SOFOOT.com