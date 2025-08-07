Manchester United pourrait passer à l’action pour Carlos Baleba

Il le rend tous Baleba.

80 millions pour Mbeumo et Šeško, 75 pour Matheus Cunha, Manchester United persiste à acheter de manière raisonnée à des prix raisonnables . Et ce n’est pas fini ! Selon L’Équipe et The Athletic , les Red Devils pourraient passer à l’action pour un des meilleurs milieux de Premier League, Carlos Baleba. Il y a quelques mois, un certain Pep avait tenté de d’attirer le Camerounais de 21 ans à City. Mais les 120 millions demandés par Brighton ont dû le refroidir et l’Espagnol n’était pas passé à l’action.…

RFP pour SOFOOT.com