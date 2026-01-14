 Aller au contenu principal
Manchester United ou faire le deuil d’être un grand club
information fournie par So Foot 14/01/2026 à 22:15

Septième de la Premier League à 17 points du leader Arsenal, Manchester United continue de patauger et d’user des entraîneurs depuis le départ d’Alex Ferguson en 2013. En nommant Michael Carrick pour seulement six mois, le club mancunien montre qu’il navigue à vue et n’a plus rien d’un grand club.

Onzième entraîneur à prendre les rênes de Manchester United depuis le départ du légendaire entraîneur Alex Ferguson en 2013, dont l’ombre plane constamment, en attestent sa statue aux abords d’Old Trafford et la tribune à son nom, Michael Carrick a une mission colossale à remplir : remettre sur pied le club aux 20 couronnes de Premier League. S’il n’y a rien de mieux qu’un derby contre Manchester City, samedi à 13h30, pour lancer une dynamique, il est temps de se faire une raison : Manchester United ne ressemble plus vraiment à un grand club. Et cela ne risque pas de s’arranger.

Un déclin constant

Outre son passé de joueur – 464 matchs et 12 trophées majeurs glanés avec les Red Devils , dont cinq titres de champion d’Angleterre et une Ligue des champions –, Carrick a déjà de l’expérience en tant qu’entraîneur sur le banc mancunien puisqu’il a été adjoint de José Mourinho puis d’Ole Gunnar Solskjær, et a même été intérimaire en 2021 (2 victoires, 1 nul), avant de devenir l’entraîneur principal de Middlesbrough jusqu’à juin dernier, où il a été limogé. Les dirigeants ont préféré opter pour son profil plutôt que de miser sur un retour de Solskjær, pourtant réclamé par de nombreux supporters.…

