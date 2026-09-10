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Manchester United ne laisse aucune chance à Sabah
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 23:02
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Manchester United ne laisse aucune chance à Sabah

Manchester United ne laisse aucune chance à Sabah

Manchester United 4-0 Sabah

Buts : Cunha (27e), Fernandes (42e), Šeško (45 e ), Martínez (68 e )

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