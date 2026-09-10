Manchester United ne laisse aucune chance à Sabah
Manchester United 4-0 Sabah
Buts : Cunha (27e), Fernandes (42e), Šeško (45 e ), Martínez (68 e )
Plus d’informations à suivre… …
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Manchester United ne laisse aucune chance à Sabah
Buts : Cunha (27e), Fernandes (42e), Šeško (45 e ), Martínez (68 e )
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Côme 4-1 Leipzig Buts : Baturina (15 e ), Douvíkas (38 e ), Diao (54 e ), Perrone (90 e ) pour les Italiens // Maksimović (58 e ) pour les Allemands Plus d’informations à suivre… … EL pour SOFOOT.com
Bayern 5-0 Bodö/Glimt Buts : Musiala (47 e ), Kane (61 e ), Davies (77 e ), Olise (83 e , 90 e +2) Plus d’informations à suivre… … EL pour SOFOOT.com
Le RC Lens a empoché une victoire qui vaut bien plus que trois points sur la pelouse du Slavia Prague (2-3). Pour la première journée de Ligue des champions, les hommes de Dino Toppmöller sont revenus de nulle part. Slavia Prague 2-3 Lens But : Šturm (51 e , 88 ... Lire la suite
On fait les présentations. Certains l’appellent Joseph Junior, mais les intimes préfèrent « JJ ». Le nom, lui, ne change pas : Andreou Gabriel. Sa profession ? Crack . À 15 ans et 11 mois, l’attaquant de Manchester United a déjà impressionné en Youth League. Une ... Lire la suite
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