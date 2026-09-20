Manchester United n'avance pas
Fulham 1-1 Manchester United
Buts : Martinez CSC (63 e ) // Cunha (89 e )
Les Red Devils au ralenti. En déplacement à Fulham, Manchester United a enchaîné un troisième match sans victoire en Premier League ce dimanche (1-1). Les hommes de Michael Carrick auraient même pu repartir les mains vides puisque les Cottagers ont mené au score jusque dans le money time : une récupération haute de Calvin Bassey, une frappe repoussée par Senne Lammens et une intervention ratée de Lisandro Martinez nous ont offert un CSC ubuesque (1-1, 63 e ) .…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer