Manchester United met le paquet sur Carlos Baleba
Cela faisait un an déjà que les rumeurs sur sa venue à Manchester étaient présentes, Ruben Amorim étant un grand fan de son profil. Même si les Red Devils ont étoffé leur milieu avec Andrey Santos et Youri Tielemans, l’horrible déplacement contre Hull City ont donné envie de mettre la main au portefeuille. Ainsi a été officialisée l’arrivée de Carlos Baleba, milieu de terrain camerounais qui dominait l’entrejeu de Brighton depuis trois saisons.
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