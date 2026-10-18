Deux forfaits en défense pour le Barça face au PSG

Paris ne sera pas seul à ne pas être au complet.

À deux jours du choc en Ligue des champions entre le PSG et le Barça, les Catalans ont annoncé deux forfaits dans leur défense, avec les absences de Jules Koundé et d’Eric García . Un vrai coup dur pour les Blaugranas , qui seront donc assez courts sur le poste de latéral droit, et pourraient donc demander à Xavi Espart ou à Alejandro Baldé de dépanner dans ce couloir. Titulaire face au Betis ce week-end, Koundé a été victime d’une entorse à la cheville gauche . Concernant García, c’est une blessure musculaire à la cuisse droite qui pourrait lui faire manquer trois à quatre semaines de compétition.…

AL pour SOFOOT.com