Manchester United fait le job et roule sur Wolverhampton
information fournie par So Foot•08/12/2025 à 23:06
Manchester United fait le job et roule sur Wolverhampton
Wolverhampton 1-4 Manchester United
Buts : Bellegarde (45
e
+2) pour les
Wolves
// Fernandes (25
e
, 82
e
SP), Mbeumo (51
e
), Mount (62
e
) pour les
Red Devils
Les loups continuent de couler, normal quand on ne sait pas nager.…
