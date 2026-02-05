Le Bayern prolonge l’un de ses piliers

Le Bayern fait parler les faits. Comme le FC Bayern l’a annoncé ce jeudi, Serge Gnabry a prolongé son contrat de deux années supplémentaires. Au lieu de faire ses valises en juin prochain, il est désormais lié au club bavarois jusqu’en 2028.

Natif de Stuttgart, l’international allemand a toutefois fait ses premiers pas dans le football professionnel en Angleterre, avant de revenir en Allemagne à l’été 2016 lors de son transfert au Werder Brême. Un an plus tard, le FC Bayern l’a recruté avant de le prêter au TSG Hoffenheim jusqu’à l’été 2018. Depuis, l’ailier évolue sans interruption sous les couleurs munichoises. Il totalise à ce jour 311 apparitions officielles sous le maillot rouge, pour 100 buts inscrits et 69 passes décisives. …

JE pour SOFOOT.com