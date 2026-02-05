Caissier chez Aldi et joueur de district : Tijjani Reijnders raconte ses souvenirs dans le dernier So Foot
Dans le nouveau numéro du magazine So Foot , disponible ce jeudi, Tijjani Reijnders parle de ses années à la caisse dans le Aldi du coin et de son passage en district .
En 2016, Tijjani Reijnders a 18 ans. Il réintègre le PEC Zwolle, après un premier passage entre 2007 et 2011. Un moment qui va véritablement lancer sa carrière, mais qui va surtout marquer l’ouverture du dossier « indépendance financière » par sa mère Angelina.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
