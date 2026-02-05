 Aller au contenu principal
Caissier chez Aldi et joueur de district : Tijjani Reijnders raconte ses souvenirs dans le dernier So Foot
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 18:08

Dans le nouveau numéro du magazine So Foot , disponible ce jeudi, Tijjani Reijnders parle de ses années à la caisse dans le Aldi du coin et de son passage en district .

En 2016, Tijjani Reijnders a 18 ans. Il réintègre le PEC Zwolle, après un premier passage entre 2007 et 2011. Un moment qui va véritablement lancer sa carrière, mais qui va surtout marquer l’ouverture du dossier « indépendance financière » par sa mère Angelina.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

