 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Propos sexistes de Daniel Bravo : Gaëtane Thiney joue la carte de l'apaisement
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 17:24

Propos sexistes de Daniel Bravo : Gaëtane Thiney joue la carte de l'apaisement

Propos sexistes de Daniel Bravo : Gaëtane Thiney joue la carte de l'apaisement

Sa réaction se faisait forcément attendre. Alors qu’elle assistait tranquillement à la belle bagarre entre le Paris FC et l’OM, Gaëtane Thiney a été la cible de propos sexistes de Daniel Bravo, qui commentait la rencontre pour le diffuseur et avançait « qu’elle parlait lingerie. » Mis à pied par sa chaîne, l’ancien joueur du PSG s’est longuement excusé dans un entretien à L’Équipe . Ce jeudi, l’actuelle directrice de la section féminine a réagi à ces propos… et joue la carte de l’apaisement .

« Les propos sont condamnables mais pas impardonnables. Je pense que quand on travaille dans les médias, on est l’écho d’une société et on doit être exemplaire » , a-t-elle réagi à l’AFP. « Je pense qu’on est dans une société où il faut mettre un peu de nuance. J’ai fait 25 ans au haut niveau, j’ai eu une des carrières les plus longues, et j’ai moins fait la une des journaux que pour une histoire où j’étais assise dans une tribune et où quelqu’un a fait une mauvaise blague au mauvais moment » , déroule Thiney, regrettant qu’on ne parle d’une personnalité du foot féminin plus pour un scandale que pour un exploit sportif.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quelles personnalités du foot apparaissent dans les dossiers Epstein ?
    Quelles personnalités du foot apparaissent dans les dossiers Epstein ?
    information fournie par So Foot 05.02.2026 18:36 

    Jeffrey Epstein avait décidément plus qu’un pied dans le football. Un article publié mercredi par la BBC met en lumière des millions de documents liés à Jeffrey Epstein, rendus publics vendredi dernier, et leurs connexions avec de hauts dirigeants. Courriels, SMS, ... Lire la suite

  • Un attaquant du FC Metz file en MLS
    Un attaquant du FC Metz file en MLS
    information fournie par So Foot 05.02.2026 18:34 

    Un dernier départ cet hiver chez les Messins. Ce jeudi, le FC Metz a officialisé le départ de son attaquant Cheikh Tidiane Sabaly vers la MLS et les Vancouver Whitecaps (finaliste de la dernière MLS), dans le cadre d’un transfert sec dont l’indemnité n’a pas été ... Lire la suite

  • Le mercato hivernal signe quelques records
    Le mercato hivernal signe quelques records
    information fournie par So Foot 05.02.2026 18:28 

    L’argent tombe du ciel. Plus de 5 900 transferts réalisés sur le marché mondial, c’est ce que l’édition 2026 du mercato hivernal a comptabilisé, hommes et femmes confondus. D’après un communiqué publié par la FIFA, les clubs recrutent en nombre, mais les sommes ... Lire la suite

  • Les ultras strasbourgeois appellent les instances françaises à lutter contre la multipropriété
    Les ultras strasbourgeois appellent les instances françaises à lutter contre la multipropriété
    information fournie par So Foot 05.02.2026 18:17 

    Révolte en Alsace. Les différents groupes d ‘ultras du RC Strasbourg-Alsace ont adressé une lettre ouverte à Marina Ferrari (ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative), à Amélie Oudéa-Castéra (présidente du CNOSF), Philippe Diallo (président ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank