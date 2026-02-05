Les ultras strasbourgeois appellent les instances françaises à lutter contre la multipropriété

Révolte en Alsace. Les différents groupes d ‘ultras du RC Strasbourg-Alsace ont adressé une lettre ouverte à Marina Ferrari (ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative), à Amélie Oudéa-Castéra (présidente du CNOSF), Philippe Diallo (président de la FFF) et Vincent Labrune (président de la LFP). L’objectif ? Convaincre tout ce petit monde à se bouger les fesses face à la multipropriété , phénomène qui accentue la verticalisation des rapports de pouvoir entre les clubs. Les Strasbourgeois évoquent même « un régime répressif et censure appliqués aux supporters dénonçant cet état de fait ».

Ces supporters critiquent également les arrangements faits pour favoriser l’essor des transferts entre clubs affiliés, creusant les inégalités évoquées précédemment : « le partenaire le plus faible se met au service intégral du plus fort sans jamais défendre ses intérêts supérieurs. » …

SW pour SOFOOT.com