Manchester United : couper l’espoir en deux

Englué en deuxième partie de tableau en championnat et engagé dans une saison catastrophique à tous les niveaux, Manchester United s’avance vers la phase finale de Ligue Europa sans idée et sans vraiment d’ambition.

Dimanche 2 mars 2025, fin d’après-midi, Manchester United est sorti de la Cup par Fulham aux tirs au but. Cette performance des Londoniens aurait presque eu des allures d’exploit il y a 15 ans. Elle est finalement presque passée inaperçue, noyée dans le flot de déconvenues de MU, et sonne comme un résultat plus que logique, puisque les Cottagers comptent en Premier League neuf points d’avance sur leurs victimes. Voilà un bel aperçu du déclassement dont sont aujourd’hui victimes les Red Devils . Pourtant, les premiers responsables ne sont pas à chercher bien loin : les résidents d’Old Trafford se sont mis dans la mouise tout seul et ils en payent lourdement les pots cassés.

Manchester a arrêté de rêver

Depuis son arrivée à la place d’Erik ten Hag, dont le licenciement a encore un peu plus plombé les finances du club, Rúben Amorim ne cesse de casser de nouvelles barrières que l’on pensait inatteignables pour un club de la stature de Manchester United. Du haut de ses 9 victoires, 6 nuls et 12 défaites, le club aux deux Ligues des champions vit en effet une campagne dramatique sur la scène nationale alors qu’il n’a plus aucune perspective de victoire en coupe ni de qualification européenne, sauf épopée européenne. Battre Ipswich demandant déjà un effort considérable, soulever le trophée le 21 mai à Bilbao semble un vœu pieux. Voilà pour le tableau de cette saison 2024-2025.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com