Manchester United chute contre Leeds à domicile

Manchester United 1-2 Leeds

Buts : Casemiro (69 e ) pour les Red Devils / Okafor (5 e , 29 e ) pour les Peacocks

Les paons ont marché sur les diables rouges. Manchester United, 3e de Premier League, s’est incliné 2-0 à domicile contre Leeds, qui lutte pour son maintien, ce lundi soir en clôture de la 32e journée. Avec ce beau succès, les Peacocks s’éloignent doucement de la zone rouge avec six points d’avance sur Tottenham, premier relégable, tandis que l’équipe de Michael Carrrick laisse revenir Aston Villa à son hauteur avec 55 points mais restent sur le podium à la différence de buts.…

LL pour SOFOOT.com