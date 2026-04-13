Le leader Troyes craque à Rodez après avoir mené

Rodez 2-1 Troyes

But : Saka (54 e ) et Arconte (72 e ) pour le RAF / Adeline (3 e ) pour l’ESTAC

Le leader a chuté. Alors qu’il menait à la pause après un but précoce, l’ESTAC de Troyes a été renversé par Rodez (2-1) lundi soir en clôture de la 30 e journée de Ligue 2 et sent le souffle de Saint-Étienne , un point de moins, dans son cou à quatre journées de la fin de la saison. De son côté, le RAF revient à hauteur de Reims qui occupe la dernière place qualificative pour les barrages d’accession.…

LL pour SOFOOT.com