Le leader Troyes craque à Rodez après avoir mené
Rodez 2-1 Troyes
But : Saka (54 e ) et Arconte (72 e ) pour le RAF / Adeline (3 e ) pour l’ESTAC
Le leader a chuté. Alors qu’il menait à la pause après un but précoce, l’ESTAC de Troyes a été renversé par Rodez (2-1) lundi soir en clôture de la 30 e journée de Ligue 2 et sent le souffle de Saint-Étienne , un point de moins, dans son cou à quatre journées de la fin de la saison. De son côté, le RAF revient à hauteur de Reims qui occupe la dernière place qualificative pour les barrages d’accession.…
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