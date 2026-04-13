Le beau geste du PSG en mémoire de Diogo Jota
Personne ne l’a oublié. A la veille du quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG, le club parisien a tenu à rendre hommage ce lundi soir à Diogo Jota, attaquant des Reds décédé en juillet dernier avec son jeune frère André dans un terrible accident de voiture.
L’ensemble de l’effectif parisien, accompagné de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, s’est rendu sur le mémorial dédié à l’ancien attaquant portugais aux abords d’Anfield. Plusieurs d’entre eux le connaissaient évidemment très bien, à l’image de Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes ou encore Gonçalo Ramos qui le côtoyaient en sélection.…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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