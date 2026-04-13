L'Iran réagit après le retrait de la demande d'asile de sa capitaine
La situation s’apaise un petit peu. Selon l’AFP, les autorités iraniennes ont levé lundi le gel des avoirs de la capitaine de l’équipe féminine du pays, Zahra Ghanbari, après qu’elle a retiré sa demande d’asile en Australie dans un contexte politique très tendu.
Qualifiée de traîtresse
Ghanbari faisaient partie des cinq joueuses iraniennes à avoir déposé une demande d’asile, quelques jours après avoir refusé de chanter leur hymne. Qualifiées de « traîtresses en temps de guerre » en Iran, elles avaient finalement fait le retour chez elles en étant accueillies à Téhéran.…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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