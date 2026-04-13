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L'Iran réagit après le retrait de la demande d'asile de sa capitaine
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 21:36

L'Iran réagit après le retrait de la demande d'asile de sa capitaine

L'Iran réagit après le retrait de la demande d'asile de sa capitaine

La situation s’apaise un petit peu. Selon l’AFP, les autorités iraniennes ont levé lundi le gel des avoirs de la capitaine de l’équipe féminine du pays, Zahra Ghanbari, après qu’elle a retiré sa demande d’asile en Australie dans un contexte politique très tendu.

Qualifiée de traîtresse

Ghanbari faisaient partie des cinq joueuses iraniennes à avoir déposé une demande d’asile, quelques jours après avoir refusé de chanter leur hymne. Qualifiées de « traîtresses en temps de guerre » en Iran, elles avaient finalement fait le retour chez elles en étant accueillies à Téhéran.…

LL pour SOFOOT.com

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