Des peines de prison aggravées pour les supporters sénégalais déjà condamnés pour hooliganisme à la CAN ?

Des peines de prison aggravées pour les supporters sénégalais déjà condamnés pour hooliganisme à la CAN ?

Ils continuent de clamer leur innocence. Condamnés en première instance à de la prison ferme pour « hooliganisme », 18 supporters sénégalais ont une nouvelle fois nié lors de leur procès en appel avoir participé aux scènes de chaos lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations contre le Maroc le 18 janvier dernier.

Un mouvement de foule à l’origine de la descente sur la pelouse ?

À l’époque, la situation avait dégénéré en tribunes lorsque les Lions de la Teranga avaient concédé un pénalty, manqué par Brahim Diaz, avant de finalement s’imposer. Si depuis, la CAF a annulé la victoire du Sénégal au profit du Maroc (3-0), ces 18 supporters sénégalais sont visés par la justice marocaine et sont toujours détenus.…

LL pour SOFOOT.com