Manchester United brade son derby

Les billets ne poussent pas sur les arbres.

Scène impensable à Old Trafford il y a encore quelques années, Manchester United a dû revoir à la baisse le prix des billets pour le derby contre City. Prévu ce dimanche 6 avril, le choc de l’année n’a pas trouvé preneur aux tarifs initiaux, et le club a dû faire machine arrière pour éviter des tribunes dégarnies face au rival. Et en même temps le show n’est plus trop au rendez-vous dans le Théâtre des rêves……

