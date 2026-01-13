Manchester United aurait trouvé son nouvel entraîneur

Le gars sûr de Manchester United. Ancien milieu emblématique du club pendant douze saisons, avant d’être l’adjoint de José Mourinho puis Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick va reprendre du service sur le banc de Manchester United.

Selon The Athletic , « un accord de principe a été trouvé pour nommer Michael Carrick entraîneur en chef par intérim jusqu’à la fin de la saison », a-t-il révélé ce mardi. Il récupère la place de Ruben Amorim, remercié début janvier. Il s’agit d’un nette accélération des négociations comprenant un accord sur le staff proposé par Carrick. …

CM pour SOFOOT.com