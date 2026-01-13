Le PSG va organiser… un concours musical

L’école du ballon d’argent ? Après les maillots, les collabs mode et les tournées mondiales, le Paris Saint-Germain pousse encore le curseur culture. Le club lance « Ici C’est Paris Music Lab » , un camp d’écriture musicale organisé… au Parc des Princes.

Oui, là où d’habitude on hurle sur l’arbitre, on va désormais poser des toplines. Du 27 février au 1 er mars 2026, le stade sera transformé en studio géant pour bosser sur l’identité sonore du PSG : jingles de buts, morceaux originaux, hymnes potentiels. Le tout en partenariat avec Universal Music Publishing Group, Radio Nova et Les Inrockuptibles .…

MH pour SOFOOT.com