Le PSG va organiser… un concours musical
information fournie par So Foot 13/01/2026 à 16:53

Le PSG va organiser… un concours musical

Le PSG va organiser… un concours musical

L’école du ballon d’argent ? Après les maillots, les collabs mode et les tournées mondiales, le Paris Saint-Germain pousse encore le curseur culture. Le club lance « Ici C’est Paris Music Lab » , un camp d’écriture musicale organisé… au Parc des Princes.

Oui, là où d’habitude on hurle sur l’arbitre, on va désormais poser des toplines. Du 27 février au 1 er mars 2026, le stade sera transformé en studio géant pour bosser sur l’identité sonore du PSG : jingles de buts, morceaux originaux, hymnes potentiels. Le tout en partenariat avec Universal Music Publishing Group, Radio Nova et Les Inrockuptibles .…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
