 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chelsea pleure une de ses légendes
information fournie par So Foot 13/01/2026 à 17:50

Chelsea pleure une de ses légendes

Chelsea pleure une de ses légendes

Chelsea est en deuil. Ancien joueur et entraîneur des Blues , l’Écossais Eddie McCreadie est mort ce mardi à l’âge de 85 ans. « Chelsea pleure aujourd’hui la perte d’une des plus grandes figures de son histoire, un latéral robuste mais inventif, auteur d’un but légendaire en finale de Coupe et, pendant une période courte mais mémorable, un leader sur le banc de touche » , écrit le club dans un long hommage.

Chelsea Football Club is today mourning the loss of one of the great figures in our history, Eddie McCreadie. We are sending our heartfelt condolences to all of Eddie’s family and friends at this incredibly sad time. 💙…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Edgar Barros : « Une story de Sadio Mané, ça donne du pouvoir à mon message »
    Edgar Barros : « Une story de Sadio Mané, ça donne du pouvoir à mon message »
    information fournie par So Foot 13.01.2026 18:30 

    Après un parcours en tant que joueur en National à Avranches, Edgar Barros, 27 ans, devenu créateur de contenus sur les réseaux sociaux, est rattrapé par ses racines sénégalaises. Le 6 décembre, à l’occasion de la CAN 2025, il lance le single « Allez les Lions ... Lire la suite

  • Lindsey Heaps dévoile les raisons de son départ de l’OL Lyonnes
    Lindsey Heaps dévoile les raisons de son départ de l’OL Lyonnes
    information fournie par So Foot 13.01.2026 18:14 

    Le cœur a ses raisons que la raison ignore. L’internationale étatsunienne Lindsey Heaps, qui quittera l’OL Lyonnes à l’issue de la saison pour rejoindre le Denver Summit FC, a pris la parole dans L’Equipe ce mardi pour éclaircir les raisons de son départ, uniquement ... Lire la suite

  • Bordeaux s'offre un ancien espoir du foot français
    Bordeaux s'offre un ancien espoir du foot français
    information fournie par So Foot 13.01.2026 18:08 

    C’est ce qu’on appelle un renfort de choix. Ce mardi, les Girondins de Bordeaux ont officialisé l’arrivée d’Almamy Touré dans leurs rangs , dans le cadre d’un transfert libre jusqu’en juin 2027. Libre depuis son départ l’été dernier de Kaiserslautern (D2 allemande), ... Lire la suite

  • Álvaro Arbeloa jure fidélité au Real Madrid
    Álvaro Arbeloa jure fidélité au Real Madrid
    information fournie par So Foot 13.01.2026 18:02 

    Il y a des jours qu’on n’oublie pas. Celui-ci en fera partie pour Álvaro Arbeloa , qui prend officiellement les rênes du Real Madrid après le départ de Xabi Alonso. Présentant un discours lisse et arborant un sourire Colgate dans une conférence de presse retransmise ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank