Chelsea pleure une de ses légendes

Chelsea est en deuil. Ancien joueur et entraîneur des Blues , l’Écossais Eddie McCreadie est mort ce mardi à l’âge de 85 ans. « Chelsea pleure aujourd’hui la perte d’une des plus grandes figures de son histoire, un latéral robuste mais inventif, auteur d’un but légendaire en finale de Coupe et, pendant une période courte mais mémorable, un leader sur le banc de touche » , écrit le club dans un long hommage.

Chelsea Football Club is today mourning the loss of one of the great figures in our history, Eddie McCreadie. We are sending our heartfelt condolences to all of Eddie’s family and friends at this incredibly sad time. 💙…

CMF pour SOFOOT.com