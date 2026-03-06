Manchester United annonce une hausse des tarifs de ses abonnements

Passage à la caisse ! Comme l’a annoncé Manchester United ce vendredi, les détenteurs d’abonnements chez les Red Devils devront payer 5 % de plus à partir de la saison 2026-2027 .

Le club souligne que cette hausse des prix serait nécessaire pour investir dans l’équipe et dans les infrastructures sportives afin de permettre au recordman anglais de retrouver sa place parmi l’élite du football européen. Le club affirme également devoir gérer ses finances de manière durable et être touché par « l’inflation et la hausse des coûts » .…

JE pour SOFOOT.com