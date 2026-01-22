Lyon termine bien et finit 1er de la phase de poule
Young Boys Berne 0-1 Lyon
But : Maitland-Niles (45 e +1)
Solide, mais peu efficace. Et alors ? Le manque de réalisme, somme toute relatif, de l’Olympique lyonnais ne l’a pas empêché de battre les Young Boys Berne à l’occasion de la septième journée de la phase de groupe : grâce à un but inscrit dans le temps additionnel de la première période par Ainsley Maitland-Niles, réactif suite à un centre repoussé de Pavel Sulc, le club français s’est imposé pour conserver sa place de leader de cette poule unique d’Europa League.…
FC pour SOFOOT.com
