Premier but avec Aston Villa pour Jadon Sancho !

Et la soirée commença par un but de la tête signé Tsuyoshi Watanabe au bout de cinq minutes de jeu, pour lancer le large succès du Feyenoord Rotterdam contre Sturm Graz. Mais l’événement de cette septième journée de phase de poule de League Europa, c’est évidemment la réalisation de Jadon Sancho (de la tête, là aussi) lors de la victoire sur la plus courte des marges d’Aston Villa sur la pelouse de Fenerbahçe : il s’agit du tout premier pion de l’ancien de Chelsea ou de Manchester United avec les Villans , et de son tout premier tout court depuis la finale de Ligue Conférence perdue par le Betis Séville face à Chelsea (soit 239 jours).

Des nouvelles de Rowe ?

Il faut également parler de la remontée de Bologne, qui était mené 2-0 à domicile par le Celtic Glasgow et qui a finalement réussi à accrocher le nul grâce notamment à un exploit personnel d’un certain Jonathan Rowe (dribble, conduite de balle et praline en dehors de la surface de réparation). Enfin, le match le plus fou a eu lieu en Norvège : dans une rencontre à six tremblements de filet, Martin Erlic a notamment planté un doublé en faveur de Midtjylland tandis que Brann Bergen a entre autres répondu par deux penalties. Dont un transformé à la… 90 e +10. Rageant, ou jouissif.…

FC pour SOFOOT.com