 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Premier but avec Aston Villa pour Jadon Sancho !
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 20:55

Premier but avec Aston Villa pour Jadon Sancho !

Premier but avec Aston Villa pour Jadon Sancho !

Et la soirée commença par un but de la tête signé Tsuyoshi Watanabe au bout de cinq minutes de jeu, pour lancer le large succès du Feyenoord Rotterdam contre Sturm Graz. Mais l’événement de cette septième journée de phase de poule de League Europa, c’est évidemment la réalisation de Jadon Sancho (de la tête, là aussi) lors de la victoire sur la plus courte des marges d’Aston Villa sur la pelouse de Fenerbahçe : il s’agit du tout premier pion de l’ancien de Chelsea ou de Manchester United avec les Villans , et de son tout premier tout court depuis la finale de Ligue Conférence perdue par le Betis Séville face à Chelsea (soit 239 jours).

Des nouvelles de Rowe ?

Il faut également parler de la remontée de Bologne, qui était mené 2-0 à domicile par le Celtic Glasgow et qui a finalement réussi à accrocher le nul grâce notamment à un exploit personnel d’un certain Jonathan Rowe (dribble, conduite de balle et praline en dehors de la surface de réparation). Enfin, le match le plus fou a eu lieu en Norvège : dans une rencontre à six tremblements de filet, Martin Erlic a notamment planté un doublé en faveur de Midtjylland tandis que Brann Bergen a entre autres répondu par deux penalties. Dont un transformé à la… 90 e +10. Rageant, ou jouissif.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lyon termine bien et finit 1er de la phase de poule
    Lyon termine bien et finit 1er de la phase de poule
    information fournie par So Foot 22.01.2026 21:13 

    Young Boys Berne 0-1 Lyon But : Maitland-Niles (45 e +1) Solide, mais peu efficace. Et alors ? Le manque de réalisme, somme toute relatif, de l’Olympique lyonnais ne l’a pas empêché de battre les Young Boys Berne à l’occasion de la septième journée de la phase ... Lire la suite

  • Deux absents de plus au PSG
    Deux absents de plus au PSG
    information fournie par So Foot 22.01.2026 19:45 

    Lee Kang-in, Joao Neves, Quentin Ndjantou, Matveï Safonov… Vous en voulez encore ? Alors, d’accord : à tous ces blessés qui occupent l’infirmerie du Paris Saint-Germain, deux nouveaux joueurs se sont ajoutés. Il s’agit de Nuno Mendes, mais aussi de Fabian Ruiz ... Lire la suite

  • Habib Beye veut garder Jérémy Jacquet, mais...
    Habib Beye veut garder Jérémy Jacquet, mais...
    information fournie par So Foot 22.01.2026 19:22 

    Le Stade rennais pourra, ou saura-t-il résister ? Attaqué sur Jérémy Jacquet lors de ce mercato hivernal, notamment par Chelsea, le club breton a vu son entraîneur monter au créneau en conférence de presse . « Le marché, ce n’est pas moi qui le contrôle. Il y a ... Lire la suite

  • Manchester United annonce le départ d'un cadre
    Manchester United annonce le départ d'un cadre
    information fournie par So Foot 22.01.2026 18:34 

    Toutes les bonnes choses ont une fin. C’est désormais officiel : Casemiro quittera Manchester United à l’issue de la saison, à la fin de son contrat. Arrivé à l’été 2022 en provenance du Real Madrid, le milieu brésilien laissera derrière lui quatre saisons pleines ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank