Manchester United accroché à Fulham
information fournie par So Foot 24/08/2025 à 19:41

Manchester United accroché à Fulham

Manchester United accroché à Fulham

Fulham 1-1 Manchester United

Buts : Smith-Rowe (73 e ) pour les Cottagers // Muniz (58 e , CSC) pour MU

Une semaine après avoir perdu contre Arsenal en ouverture du championnat, Manchester United retrouvait une équipe de Londres, Fulham, ce dimanche après-midi. Toujours sans victoire (1-1) .…

AB pour SOFOOT.com

