Manchester City sécurise son meilleur défenseur

Dias a de beaux jours devant lui.

Patron de la défense de Manchester City depuis son arrivée en 2020, Rúben Dias va rester un peu plus longtemps du côté de l’Angleterre. Le Portugais initialement lié en 2027 avec les Citizens a prolongé son contrat de deux ans avec un an en option : « Je suis tellement fier de représenter ce grand club. C’est à City que je veux être : au sommet de ce sport, en compétition pour les trophées. L’ambition du club rejoint parfaitement la mienne et, en tant que footballeur, il n’y a rien de mieux. »…

RFP pour SOFOOT.com