Dijon retrouve la Ligue 1, Saint-Brieuc le National 2

La folie du multi. La 33 e et avant-dernière journée de National 1 a délivré les premières sentences, ce samedi soir. Tout en haut du classement, Dijon a composté son ticket pour la Ligue 2, en allant l’emporter sur la pelouse du Puy (1-2) , une semaine après avoir vu son bonheur retardé par Châteauroux. Un succès qui offre même le titre aux Dijonais, puisque dans le même temps Sochaux a été battu par ces mêmes Castelroussins (2-1). Les Lionceaux conservent tout de même leur deuxième place mais ne devront pas perdre contre Le Puy pour éviter toute désillusion, eux qui gardent trois points d’avance sur Fleury, qui n’aura rien pu faire en infériorité numérique à Orléans (2-0). Les Fleuryacois devront pour leur part batailler avec Rouen lors de l’ultime journée pour s’offrir le droit de disputer le barrage pour la montée. Des Normands torpillés à domicile par Versailles, dans une rencontre interrompue un petit quart d’heure après des incidents en tribunes (1-3).

Match arrêté au stade Diochon depuis la 78e. Le FC Rouen est mené par Versailles (0-3). Les siègent volent sur la pelouse pic.twitter.com/bH50Fg7lZH…

TB pour SOFOOT.com