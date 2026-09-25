Manchester City reconnu coupable de 114 infractions financières

Pas de Grand Chelem. Bonne nouvelle pour Manchester City : le club n’a pas été reconnus coupables de tous les chefs d’accusation relatifs aux infractions au règlement financier de la Premier League. Mauvaise nouvelle, il n’y en a qu’un seul qui n’a pas été retenu. Ça fait donc 114 sur 115 .

C’est ce qu’a révélé The Athletic ce vendredi. Si les sanctions ne sont pas encore tombées, les Skyblues peuvent trembler. Néanmoins, une source proche du dossier se veut plutôt sereine : « La procédure engagée par la Premier League se poursuit, certains éléments importants restant à finaliser, et est soumise à une stricte confidentialité » , a-t-elle déclaré au média anglais. « À ce titre, la position du Manchester City FC reste conforme au communiqué publié par le club en février 2023 » .…

LP pour SOFOOT.com