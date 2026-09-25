La machine à buts André Guy est décédée

Un buteur s’est éteint. Passé notamment par Lyon, André Guy est décédé ce vendredi à l’âge de 85 ans . Formé à Sochaux, il a ensuite évolué à Saint-Étienne, où il a remporté le plus beau titre de sa carrière : le championnat de France , après avoir gagné celui de deuxième division l’année précédente. Après Lille, il était revenu en Rhône-Alpes, cette fois-ci à Lyon, où il a même été le meilleur buteur de la saison 1968/1969, avec 25 réalisations.

L’avant-centre à la frappe de mule obtient son troisième trophée d’une façon un peu particulière : parti à Rennes à la trêve hivernale de la saison1970/1971, il sera le seul buteur de la finale de Coupe de France la même année, contre… Lyon.…

LP pour SOFOOT.com