Beckham a touché un beau petit pactole pendant le Mondial
Et le nom de l’heureux gagnant vient de s’afficher sur votre écran ! Si la Coupe du monde aux États-Unis n’a pas plu à tout le monde, au vu des nombreuses polémiques, il y en a un qui a dû apprécier la compétition. Et cet homme là, c’est David Beckham. En effet, selon des informations du Telegraph , l’ancien footballeur aurait personnellement touché un peu plus de 44 millions d’euros de dividendes via sa société DRJB Holdings. Un bon petit salaire.
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