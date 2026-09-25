Beckham a touché un beau petit pactole pendant le Mondial

Et le nom de l’heureux gagnant vient de s’afficher sur votre écran ! Si la Coupe du monde aux États-Unis n’a pas plu à tout le monde, au vu des nombreuses polémiques, il y en a un qui a dû apprécier la compétition. Et cet homme là, c’est David Beckham. En effet, selon des informations du Telegraph , l’ancien footballeur aurait personnellement touché un peu plus de 44 millions d’euros de dividendes via sa société DRJB Holdings. Un bon petit salaire.

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LP pour SOFOOT.com