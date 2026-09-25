Le Mozambique gâche la première de Patrick Vieira à la tête du Sénégal

Le Mozambique gâche la première de Patrick Vieira à la tête du Sénégal

On espère que ZZ connaîtra face à la Turquie une meilleure première que son pote de 98 . Le Sénégal de Patrick Vieira lançait sa campagne de qualifications pour la CAN 2027 ce vendredi face au Mozambique et la tâche n’a pas été simple pour les coéquipiers de Pape Gueye. Les Lions de la Téranga ont été accrochés (1-1) par la sélection mozambicaine.

Nicolas Jackson avait pourtant bien lancé l’aventure de Patrick Vieira en ouvrant le score à la demi-heure de jeu. Le Mozambique a réagi en égalisant dans le temps additionnel de la première mi-temps par l’intermédiaire de l’ailier du Sporting Portugal Geny Catamo.…

MB pour SOFOOT.com