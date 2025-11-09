Manchester City ratatine Liverpool

Largement supérieur, Manchester City a écrasé un Liverpool toujours malade et incapable de réagir. Si Erling Haaland a bien sûr marqué, Jérémy Doku a fait encore mieux avec une réalisation et un penalty obtenu. En souffrance, les Reds tombent à la septième place alors que les Sky Blues reviennent à quatre points de la tête occupée par Arsenal.

Manchester City 3-0 Liverpool

Buts : Haaland (29 e ), Gonzalez (45 e +3) et Doku (63 e )

Non, Liverpool n’est pas guéri. Non, Liverpool n’est pas encore soigné. Non, Liverpool n’a pas retrouvé sa verve de la saison dernière. Et non, Liverpool ne peut pas viser la protection de son titre avec son niveau actuel. Car s’ils restaient sur deux victoires d’affilée (dont une convaincante contre le Real Madrid, en Ligue des champions) laissant croire à un réel retour en forme et sortant le club d’une spirale de mauvais résultats (six défaites en sept rencontres, toutes compétitions confondues), les Reds ont refait plusieurs pas en arrière ce dimanche : à l’occasion de la onzième journée de Premier League, le lauréat sortant s’est en effet écroulé à Manchester City sans jamais réussir à rivaliser avec un adversaire en forme. Lequel revient en deuxième position du classement à quatre points d’Arsenal (le leader, ralenti à Sunderland), et laisse sa victime du jour à la septième place. Pas digne d’un statut de roi d’Angleterre……

Par Florian CADU pour SOFOOT.com