Manchester City-PSG, une rivalité opaque

Propriétés du Qatar et des Émirats arabes unis, le Paris Saint-Germain et Manchester City se retrouvent en Ligue des champions ce mercredi à l’Etihad. Depuis le rachat des deux clubs par ces pays rivaux, des années ont passé, des trophées ont été remportés et des affaires ont éclaté. Avec des conséquences bien différentes des deux côtés.

Le 22 janvier 2025, le club émirati de Manchester City se déplaçait sur la pelouse du PSG qatari avec une coupe aux grandes oreilles dans son armoire à trophées. Menée 2-0 ce soir-là, l’équipe de Luis Enrique renversait finalement les Cityzens. Cette victoire éclatante lançait le club de la capitale sur la piste aux étoiles. Vainqueur de la Ligue des champions cette saison-là avec son PSG, le Qatar égalait alors les Émirats arabes unis, avant de passer devant eux la saison suivante dans cette course à l’armement menée par les deux pétromonarchies du Golfe.

Racheté en 2008 par le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Manchester City a attendu quinze ans pour remporter sa première C1. Passé sous pavillon qatari en 2011, le PSG a quant à lui patienté 14 ans. Deux destins liés, en somme, jusqu’à ce que l’extrasportif scinde l’avenir et la réputation de deux équipes vouées, grâce à leurs moyens exponentiels, à bousculer la hiérarchie historique du football européen et ses règles du fair-play financier.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com