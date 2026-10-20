Manchester City-PSG a marqué l'histoire, si on se base sur les valeurs marchandes

L’argent coule à flot. Sportingpedia s’est amusé à classer les affiches qui ont réuni plus de 1,5 milliard d’euros de valeur marchande cumulée sur le terrain. Et bingo : trois des clubs les plus représentés dans ce classement, le Paris Saint-Germain , le Real Madrid et le FC Barcelone , sont à l’affiche des deux plus gros matchs de la semaine.

Le Real Madrid en maître sur ce classement

Ils ne sont que sept clubs à y figurer : le Real Madrid , Barcelone , Paris , Arsenal , Manchester City , Liverpool et le Bayern Munich . Parmi les 19 rencontres dépassant les 1,5 milliard d’euros cumulés pour les 22 joueurs, le club de la capitale espagnole est cité à 12 reprises. Et l’une des affiches fait l’unanimité : El Clásico , présent à 5 reprises dans le classement. Le match de ce dimanche intégrera-t-il la liste ?…

LT pour SOFOOT.com