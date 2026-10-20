 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mais où est passé Kvaradona ?
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 13:23

Ajouter Boursorama à vos sources

Mais où est passé Kvaradona ?

Mais où est passé Kvaradona ?

Remplaçant lors des deux premières rencontres de Ligue des champions du PSG, clairement moins tranchant lorsqu'il est sur le terrain, Khvicha Kvaratskhelia vit son premier coup de mou dans la capitale. Simple passage à vide ou malaise plus profond ?

Au moment où l’UEFA dévoilera la feuille de match ce mardi, peu avant 20h, tous les yeux chercheront un nom – et ça tombe bien, il est moins difficile à trouver qu’à prononcer. Dans quelle case sera écrit Khvicha Kvaratskhelia ? Parmi les titulaires, comme cela devrait être naturel un soir de choc de Ligue des champions face au Barça, ou parmi les remplaçants, comme face au Slovan Bratislava et Manchester City ? Une question qui n’aurait pas eu de sens il y a quelques mois, mais qui se pose désormais légitimement à la lecture d’un début de saison en dessous des attentes de la part du Géorgien.

La vie est une question de choix

Souvenez-vous au mois d’août, on allait voir ce que l’on allait voir avec un Kvara affûté et revanchard après un été à regarder la Coupe du monde depuis son canapé. En toute légitimité, tant le Géorgien avait touché au sublime tout au long du printemps, grattant le titre honorifique de meilleur joueur d’une nouvelle campagne de Ligue des champions légendaire sur les plans individuel et collectif. Deux mois plus tard, difficile de cacher sa déception. Tout avait pourtant parfaitement débuté avec le premier but de la saison rouge et bleue en Supercoupe d’Europe, mais depuis, à part un rebond offensif opportuniste face au Mans, les filets ne tremblent plus, pas plus que les latéraux droits. Une rencontre qu’il avait déjà débutée sur le banc, avant de récidiver quatre jours plus tard dans un sommet autrement plus significatif sur la pelouse de Manchester City.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un coup d'arrêt pour Paulo Dybala
    Un coup d'arrêt pour Paulo Dybala
    information fournie par So Foot 20.10.2026 14:48 

    On peut pas tout avoir. Paulo Dybala a le physique, mais pas le physique. Sorti blessé à la mi-temps de Roma-Real Madrid la semaine passée en Ligue des champions, il n’avait pas pu prendre part au succès glané par ses coéquipiers face au Genoa samedi dernier en ... Lire la suite

  • Une enquête ouverte à Brentford pour un ballon de rugby
    Une enquête ouverte à Brentford pour un ballon de rugby
    information fournie par So Foot 20.10.2026 14:29 

    Si l’on ne peut même plus jouer au rugby maintenant… Le Gtech Community Stadium, antre de Brentford situé dans la banlieue londonienne, est entouré d’immeubles, ce qui laisse à certains de ses occupants une vue imprenable sur le terrain, mais également la possibilité ... Lire la suite

  • Manchester City-PSG a marqué l'histoire, si on se base sur les valeurs marchandes
    Manchester City-PSG a marqué l'histoire, si on se base sur les valeurs marchandes
    information fournie par So Foot 20.10.2026 13:17 

    L’argent coule à flot. Sportingpedia s’est amusé à classer les affiches qui ont réuni plus de 1,5 milliard d’euros de valeur marchande cumulée sur le terrain. Et bingo : trois des clubs les plus représentés dans ce classement, le Paris Saint-Germain , le Real Madrid ... Lire la suite

  • La Liga sort le grand jeu pour le Clásico
    La Liga sort le grand jeu pour le Clásico
    information fournie par So Foot 20.10.2026 12:35 

    Des caméras à tire-larigot. Désireuse d’exposer le joujou le plus précieux de ses opérations marketing avec le Clásico , la Liga a prévu de mettre les petits plats dans les grands pour la retransmission de la rencontre très attendue entre le Barça et le Real, qui ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank