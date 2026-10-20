Mais où est passé Kvaradona ?

Remplaçant lors des deux premières rencontres de Ligue des champions du PSG, clairement moins tranchant lorsqu'il est sur le terrain, Khvicha Kvaratskhelia vit son premier coup de mou dans la capitale. Simple passage à vide ou malaise plus profond ?

Au moment où l’UEFA dévoilera la feuille de match ce mardi, peu avant 20h, tous les yeux chercheront un nom – et ça tombe bien, il est moins difficile à trouver qu’à prononcer. Dans quelle case sera écrit Khvicha Kvaratskhelia ? Parmi les titulaires, comme cela devrait être naturel un soir de choc de Ligue des champions face au Barça, ou parmi les remplaçants, comme face au Slovan Bratislava et Manchester City ? Une question qui n’aurait pas eu de sens il y a quelques mois, mais qui se pose désormais légitimement à la lecture d’un début de saison en dessous des attentes de la part du Géorgien.

La vie est une question de choix

Souvenez-vous au mois d’août, on allait voir ce que l’on allait voir avec un Kvara affûté et revanchard après un été à regarder la Coupe du monde depuis son canapé. En toute légitimité, tant le Géorgien avait touché au sublime tout au long du printemps, grattant le titre honorifique de meilleur joueur d’une nouvelle campagne de Ligue des champions légendaire sur les plans individuel et collectif. Deux mois plus tard, difficile de cacher sa déception. Tout avait pourtant parfaitement débuté avec le premier but de la saison rouge et bleue en Supercoupe d’Europe, mais depuis, à part un rebond offensif opportuniste face au Mans, les filets ne tremblent plus, pas plus que les latéraux droits. Une rencontre qu’il avait déjà débutée sur le banc, avant de récidiver quatre jours plus tard dans un sommet autrement plus significatif sur la pelouse de Manchester City.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com