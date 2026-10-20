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Lionel Messi bat un record improbable grâce à une plante
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 12:32

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Lionel Messi bat un record improbable grâce à une plante

Lionel Messi bat un record improbable grâce à une plante

Sur toutes les pelouses. Alors qu’il a déjà presque battu tous les records sur un terrain de football, Lionel Messi s’empare désormais du record d’espèces nommées à son nom.

Lui qui comptait déjà un lézard, un fossile de condor, une araignée, un champignon ou encore un invertébré marin, ajoute donc à sa collection… une plante .…

AP pour SOFOOT.com

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