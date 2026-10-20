Chez les filles, l'Espagne loin devant tous les autres

La vraie reine du ballon rond, c’est l’Espagne. Il y a eu un gros trou d’air en sélection espagnole pendant plusieurs années. Entre la génération dorée qui a ramené à la maison deux Euros ainsi qu’une Coupe du monde en l’espace de quatre ans et les sacres européens et mondiaux en deux printemps (2024 et 2026), rien, ou presque, à se mettre sous la dent. Mais la Coupe du monde féminine glanée en 2023 a permis aux Ibériques de remonter sur le devant de la scène.

Malawi, le grand gagnant

Quand la Roja gagne, elle ne le fait pas à moitié. Hommes et femmes se mettent à tout rafler, et aux classements FIFA, la domination se fait ressentir. Championnes du monde en titre, les Espagnoles n’attendent que le prochain Mondial pour creuser encore un peu plus l’écart. Actuellement, le trône de la première place leur est confortablement attitré, avec 2 121,5 points .…

AC pour SOFOOT.com