La Liga sort le grand jeu pour le Clásico

Des caméras à tire-larigot. Désireuse d’exposer le joujou le plus précieux de ses opérations marketing avec le Clásico , la Liga a prévu de mettre les petits plats dans les grands pour la retransmission de la rencontre très attendue entre le Barça et le Real, qui aura lieu dimanche au Camp Nou.

Selon les informations du média catalan Mundo Deportivo , 35 à 40 caméras devraient être déployées afin de garantir une retransmission idéale. Quelques caméras en moins auraient fait l’affaire mais le football moderne est ce qu’il est. Ce choc est classé dans la catégorie A + des rencontres de Liga. …

MB pour SOFOOT.com