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Manchester City pose 40 millions sur un jeune Brésilien
information fournie par So Foot 31/08/2026 à 15:52
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Manchester City pose 40 millions sur un jeune Brésilien

Manchester City pose 40 millions sur un jeune Brésilien

Savinho parti, il fallait que City ramène un nouveau Brésilien sur son bateau. Il s’agit d’ Allan, un piston droit gaucher (donc polyvalent) qui peut aussi jouer en tant qu’ailier . Le jeune de 22 ans a fait toutes ses gammes à Palmeiras avant de devenir titulaire il y a un an et demi. L’équipe de São Paulo vend son joyau contre 40 millions d’euros .

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