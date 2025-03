Manchester City perd encore des points face à Brighton

Manchester City a concédé un match nul à domicile face à Brighton ce samedi (2-2), signant là un 15 e match sans victoire en Premier League en 29 rencontres. Les Skyblues perdent encore de précieux points dans la course à la Ligue des champions, puisque Chelsea, quatrième avec une unité de plus (49 points), pourrait prendre encore un peu plus d’avance en cas de victoire à Arsenal ce dimanche. Les Seagulls , en grande forme ces dernières semaines, voient leur série de sept victoires consécutives prendre fin et pointent à la septième place de Premier League avec 47 unités au compteur.

Le malheureux Khusanov

L’homme de la première période s’appelle Omar Marmoush . L’Égyptien est décisif sur les deux buts de Manchester City, obtenant un penalty – transformé par Erling Haaland ( 1-0, 11 e ) – après un tacle en retard d’Adam Webster, avant d’envoyer une ogive imparable depuis l’extérieur de la surface ( 2-1, 39 e ). Entre-temps, Brighton était revenu au score grâce à un superbe coup franc de Pervis Estupiñán ( 1-1, 21 e ), qui trouvait les filets à l’aide du poteau et face à un Stefan Ortega cloué au sol.…

FL pour SOFOOT.com