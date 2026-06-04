Au Maroc, un joueur expulsé après avoir célébré avec ses parties intimes

Sacrée paire. Lors de la rencontre opposant le Raja Casablanca et Berkane, Paul Valère Bassène a inscrit le seul but de la rencontre, offrant la victoire au visiteur (0-1). Mais le Sénégalais, porté par ses émotions, a réalisé une célébration plus que limite. À première vue, l’arbitre de la rencontre n’a pas réagi, mais la VAR lui a demandé de vérifier les images et il n’a pas attendu quinze ralentis pour expulser le joueur.

L’expulsion de Paul Bassene 🇸🇳 suite à une célébration obscène après son but face au Raja Casablanca pic.twitter.com/a9tClVgHco…

EM pour SOFOOT.com