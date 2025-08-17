 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Manchester City lâche un de ses joyaux
information fournie par So Foot 17/08/2025 à 11:59

Manchester City lâche un de ses joyaux

Manchester City lâche un de ses joyaux

Il a 22 ans, mais Manchester City n’a pas le temps.

Présent au club (où il a été formé) depuis plus d’une décennie, James McAtee quitte finalement les Sky Blues malgré son talent prometteur : ce samedi 16 août 2025, sur les réseaux sociaux, Nottingham Forest a en effet officiellement annoncé l’arrivée de la jeune pépite.…

  • Une baston déclenchée par Mattéo Guendouzi en amical
    Une baston déclenchée par Mattéo Guendouzi en amical
    information fournie par So Foot 17.08.2025 11:51 

    Mattéo Guendouzi n’ira sans doute pas se faire voir chez les Grecs. Car en match amical, le milieu de terrain a mis en colère les joueurs d’Atromitos : à la demi-heure de jeu, le Français de la Lazio s’est rendu coupable d’une faute et a laissé traîner sa semelle ... Lire la suite

  • Polémique sur l'arbitrage de Majorque-Barcelone
    Polémique sur l'arbitrage de Majorque-Barcelone
    information fournie par So Foot 17.08.2025 11:24 

    Certes, le score ne laisse place à aucun débat sur la différence de niveau entre les deux équipes. Mais malgré le 3-0 infligé à Majorque lors de la première journée de Liga, Barcelone entend déjà certaines critiques s’installer. La cause ? L’arbitrage et des faits ... Lire la suite

  • Sylvain Francisco (en bleu) à Paris le 16 août 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Basket: renversants, les Bleus s'offrent encore l'Espagne avant l'Euro
    information fournie par AFP 16.08.2025 23:59 

    L’équipe de France masculine de basket-ball a renversé l’Espagne (78-73) samedi soir à Bercy, deux jours après son succès à Badalone, lors de son avant-dernier match de préparation à onze jours de l’Euro (27 août-14 septembre). Les Bleus enchaînent un huitième ... Lire la suite

  • Flick rappelle ses joueurs à l'ordre
    Flick rappelle ses joueurs à l'ordre
    information fournie par So Foot 16.08.2025 23:51 

    Joli aptonyme ce soir. Malgré la tranquille victoire du Barça à Majorque (3-0), Hansi Flick n’a pas trop aimé le boulot de ses joueurs . Dans sa conférence de presse de veille de match, captée par Marca , l’entraîneur barcelonais estime que ses joueurs se sont ... Lire la suite

