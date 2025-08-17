Manchester City lâche un de ses joyaux
Il a 22 ans, mais Manchester City n’a pas le temps.
Présent au club (où il a été formé) depuis plus d’une décennie, James McAtee quitte finalement les Sky Blues malgré son talent prometteur : ce samedi 16 août 2025, sur les réseaux sociaux, Nottingham Forest a en effet officiellement annoncé l’arrivée de la jeune pépite.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
