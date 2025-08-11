 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Manchester City intéressé par Rodrygo
information fournie par So Foot 11/08/2025 à 20:15

Manchester City intéressé par Rodrygo

Manchester City intéressé par Rodrygo

Le classement des joueurs les plus chers de l’histoire risque encore de bouger.

Les sirènes du mercato continuent d’agiter les rangs de Manchester City. Alors que Jack Grealish et Savinho seraient sur le départ, Rodrygo ferait partie des petits papiers de Pep Guardiola qui n’a jamais caché son admiration pour le Brésilien.…

LB pour SOFOOT.com

