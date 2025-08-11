Manchester City intéressé par Rodrygo
Le classement des joueurs les plus chers de l’histoire risque encore de bouger.
Les sirènes du mercato continuent d’agiter les rangs de Manchester City. Alors que Jack Grealish et Savinho seraient sur le départ, Rodrygo ferait partie des petits papiers de Pep Guardiola qui n’a jamais caché son admiration pour le Brésilien.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer